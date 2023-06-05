المنقوش تبحث مع شكشك بعض الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة

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بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الإثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بعض الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة، بحضور عدداً من مستشاري الوزارة والديوان.

وناقشت المنقوش وشكشك رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج.

وتطرق الجانبان إلى تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج، وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج.

واستعرضت وزيرة الخارجية ورئيس ديوان المحاسبة، إيجاد الحلول المناسبة والعملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية.