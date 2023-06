أجلت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الاثنين، محاكمة مدير الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبدالله السنوسي إلى 17 يوليو القادم.

وقال محامي “السنوسي” أحمد نشاد، في تصريحات صحفية إن السلطات المعنية تقاعست للمرة الرابعة في جلب موكله لحضور الجلسة.

وأشار محامي السنوسي إلى أن جلسة اليوم كانت بخصوص التهم المتعلقة بأحداث فبراير 2011.

ولفت نشاد إلى أن ملف قضية أبوسليم لم تحدد المحكمة موعد جلسته إلى الآن بعد أن حكمت بسقوط الحكم بالتقادم قبل أن تطعن فيه النيابة.

يذكر أن السنوسي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012 ووجهت إليه تهم تتعلق بمقتل محتجين خلال أحداث فبراير عام 2011، التي أسقطت نظام القذافي.

Trending رفضا استخدام الأسلحة ضد المدنيين.. أمريكا وبريطانيا تطالبان بوقف التصعيد بالزاوية

رفضا استخدام الأسلحة ضد المدنيين.. أمريكا وبريطانيا تطالبان بوقف التصعيد بالزاوية

ليبيا.. الأعلى للقضاء يطلع “باتيلي” على دوره بالعملية الانتخابية وحماية حقوق الإنسان

“الكوني” يبحث مع وفداً من ترهونة ملف المقابر الجماعية ونقص الخدمات بالمدينة

“المنفي” يبحث دور قبيلة العبيدات بمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

The post استئناف طرابلس تؤجل محاكمة “عبد الله السنوسي” لـ 17 يوليو المقبل appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا