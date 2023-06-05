“قافلة العيون” تتوجه لسبها وأوباري الخميس المقبل

الوطن| رصد

قالت مديرة مستشفى العيون في طرابلس رانيا الخوجة إن فريق هيئة زراعة القرنية زار مركز مصراتة الطبي وأجرى 18 عملية زراعة قرنية كاملة طبقي بقسم العيون وهي الأولى من نوعها بالمدينة.

وأضافت أن القوافل الطبية انطلقت إلى مركز طبرق الطبي وتم إنجاز 22 عملية زراعة قرنية كاملة طبقي.

وتابعت إن آلية اختيار الحالات المتبعة وفقاً للأولوية مثل الحالات الفاقدة للبصر، حالات الأطفال وصغار السن، و الحالات المرضية القادمة عقب معاناة مشاق السفر لهم الأولوية بالدرجة الأولى، ونعمل على الانتهاء من جميع قوائم الانتظار لضمان الاستفادة لجميع الحالات.

وأضافت أن موعد انطلاق قافلة جديدة مستهدفة مدينة سبها وأوباري سيكون يوم الخميس المقبل، لإجراء عدة عمليات جراحية، مشيرة إن أنالعمليات المنجزة من قبل الفريق بكامل ربوع ليبيا قد تكللت بالنجاح.