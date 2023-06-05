قزيط: البعثة الأممية تحاول إجهاض توافق لجنة “6+6”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن هناك تسريبات تؤكد عدم حضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لمراسم توقيع لجنة “6+6” بالأحرف الأولى على القوانين الانتخابية بالمغرب، والذي سيحضره رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري.

وأضاف قزيط في تصريح صحفي، أن البعثة الأممية غير راضية على ما توصلت إليه لجنة “6+6” وتحاول إجهاض التوافق الذي تمّ التوصّل إليه.

وتابع: “البعثة الأممية تتصرّف بشكل غامض وغير مفهوم بشأن مجريات الوضع السياسي في البلاد، والدّعم الدولي للقوانين الانتخابية المتفق بشأنها في غاية الأهمية”.

واستكمل قزيط: “برأيي من الممكن إجراء الانتخابات بتوافقات لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية التي خرقت المشهد الجامد بما قامت به”.

وأشار إلى أن الخلاف في ليبيا ليس قانونيا بل سياسي، مردفا: لا معنى لعدم دعم مخرجات لجنة 6+6 بحجّة انتظار حُكم القضاء في مسألة الطعون المقدّمة ضد التعديل الدستوري الثالث عشر.