شركة الكهرباء: وصول معدات إلى محطتي الخمس وجنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول المزيد من المعدات الكهربائية إلى محطتي الخمس وجنوب طرابلس لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حالياً .

وأكدت الشركة العام للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وصول شحنة معدات وقطع غيار إلى محطتي الخمس وجنوب طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري جرى نقل جزء منها إلى مخازن الشركة للاستلام واتخاذ ما يلزم من إجراءات

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي ضمن اهتماماتها لتسريع وتيرة العمل لاستكمال أعمال العمرات في الزمن المحدد للمساهمة في الذروة الصيفية دعماً للشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرارها .