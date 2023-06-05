أمن بنغازي: شرطة الصابري تضبط مصريًا متنكرًا بزي امرأة

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ذكرت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين أن مركز شرطة الصابري يكشف تفاصيل ضبط مصري الجنسية متنكر في زي امرأة يمتهن التسول بالقرب من جزيرة الطيارة، المدخل الشرقي للمدينة.

وأضافت المديرية أن اتصالًا هاتفيًا ورد من قبل أصحاب المحلات بسوق السيراميك بالقرب من جزيرة مفاده أنهم قامو بضبط شخص متنكر في زي امرأة (خمار ) وكان يمارس مهنة التسول بالقرب من جزيرة الطيارة.

وأوضحت أنه على الفور أصدر رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي بسرعة انتقال أعضاء التحريات واستلام المعني وتم انتقال أعضاء التحريات واستلام الشخص الذي تم ضبطه من قبل المواطنين وتم الانتقال به إلى المركز وإيداعه بالحجز القانوني للمركز و تم تسليمه إلى جهات الاختصاص.