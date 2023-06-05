شاهد بالصور.. تفاصيل مثيرة في القبض على مصري بزي إمرأة يمتهن التسول

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن “مركز شرطة الصابري” من الكشف عن تفاصيل ضبط مصري الجنسية متنكر في زي إمرأة يمتهن التسول بالقرب من جزيرة الطيارة .

وعقب ورود أتصال هاتفي من قبل أصحاب المحلات بسوق السراميك بالقرب من جزيرة مفاده انهم قامو بضبط شخص متنكر في زي إمرأة (خمار ) وكان يمارس مهنة التسول بالقرب من جزيرة الطيارة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري #مقدمفرجالعشيبي بسرعة أنتقال أعضاء التحريات وإستلام المعني .

وتم انتقال أعضاء التحريات وإستلام الشخص الذي تم ضبطه من قبل المواطنين وتم الإنتقال به إلى المركز وإيداعه بالحجز القانوني للمركز .

و تم تسليمه إلى جهات الإختصاص ..