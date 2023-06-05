الأسود: وقعنا مبدئيًا على القوانين الانتخابية و “الإثنين” سيتم التوقيع الرسمي

قال عضو لجنة “6+6” عن النواب “ميلود الأسود”: وقعنا مبدئيًا بالأمس على القوانين الانتخابية واليوم سيتم التوقيع الرسمي والإعلان من المغرب.

وأضاف “الأسود” في تصريحات صحفية أن، اتفاق 6+6 جاء بعد التوصل لحلول وسط بشأن المواد الخلافية ونطالب الليبيين بدعمه للوصول إلى الانتخابات.

وأشار إلى أن، تم توجيه دعوة لرئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” ولا نعلم سيحضرون التوقيع أم لا. مضيفا أن اللجنة التزمت بتعديلات الإعلان الدستوري الـ13.

وأكد أن، بيان أعضاء النواب الأخير يطعن في التعديل الدستوري الـ13 وليس في عمل 6+6 ولم يستدعنا البرلمان للتشاور حتى اللحظة.

وأوضح أن، ما يعارضه بعض النواب هي معارضة للقوانين التي صاغوها هم في التعديل الـ13.