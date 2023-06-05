«حماد» يوجه بإنشاء المركز التأهيلي لذوي الإعاقات الذهنية في بنغازي

التقى أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، وفداً من شباب وفتيات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً الخيرية بنغازي ممثلة في رئيسها محمد الورفلي.

واطلع حماد، خلال اللقاء، على أخر مستجدات أعمال الجمعية، بالإضافة إلى مشاركاتها في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية والجوائز التي تحصلت عليها الجمعية في مختلف المسابقات الفنية والرياضية والإبداعية.

وأصدر حماد، تعليماته بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مركز تأهيلي تعليمي لذوي الإعاقات الذهنية، بقطعة الأرض المملوكة للجمعية بمنطقة الزيتون في مدينة بنغازي وتكليف إحدى الشركات الوطنية بسرعة العمل على إنشاء المركز.

وقدم القائمون على الجمعية، درع العطاء لرئيس الوزراء تقديرا لجهوده المبذولة في سبيل الاهتمام بهذه الفئة فضلا عن حرصه الدائم على الرقي بالوطن والمواطن.