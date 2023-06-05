العابد يشارك في افتتاح مؤتمر العمل الدولي في جنيف

شارك وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية علي العابد، في افتتاح أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن المؤتمر الذي انطلق اليوم الاثنين بمشاركة 187 دولة، يناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: “النهوض بالعدالة الاجتماعية”

ورافق وزير العمل في افتتاح المؤتمر سفيرة ليبيا لدى الأمم المتحدة لمياء أبوسدرة، وممثل العمال والوفد المرافق للوزير.