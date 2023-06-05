وزيرة الخارجية تلتقي رئيس ديوان المحاسبة لمناقشة ترشيد الإنفاق

طرابلس 05 يونيو 2023 (وال)- التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش صباح اليوم الإثنين، في حضور عددٍ من مستشاري الوزارة والديوان برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ لبحث بعض الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة.

وأوضح موقع وزارة الخارجية عبر شبكة المعلومات الدولية أن الوزيرة ناقشت مع رئيس ديوان المحاسبة رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق وتنظيم عددٍ السفارات الليبية بالخارج، وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج، وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة والعملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الأجنبية. (وال)

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