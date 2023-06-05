رقابة الأغذية: مخالفات جسيمة في مخابز غريان وجاري سحب التراخيص 

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن حملة المخابز، لازالت مستمرة و يقوم بها مفتشوا مكتب الجبل الغربي رفقة جهاز الحرس البلدي و جهاز الأمن الداخلي على المخابز الواقعة فى مدينة غريان وذلك لمعاينة الاشتراطات والمواصفات الصحية الخاصة بالمخابز والتى تم وضعها داخل المخابز حيث تم ضبظ بعض من المخلفات الفنية والإدارية.

وقال إن النظافة العامة سيئة، و إلاضاءة والتهوئة رديئة، و الجدران والاسقف تعاني من رطوبة مع عدم وجود شهائد صحية لبعض العاملين، و عدم استعمال الغربال، وعدم وجود مخزن مستقل للدقيق.

ولفت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بسحب الترخيص من قبل جهات الاختصاص إلى حين استكمال الملاحظات المذكورة.