دغيم: وصول لجنة “6+6” إلى صيغ توافقية عمل وطني شجاع

أكد عضو مجلس النواب المقال ومستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، أن لجنة 6+6 منتخبة من مجلسي النواب والدولة، وليست معيَّنة منهما.

وقال دغيم، في تصريحات صحفية: “مخرجات اللجنة نهائية ومُلزِمةٌ للمجلسين دستوريًّا وفق الاتفاق السياسي الذي صار جزءا من الإعلان الدستوري بعد صدور التعديل 11 في 2018، ولا تحتاج مخرجات اللجنة إلى احتفالات بروتوكولية من رئيسي المجلسين”.

وأضاف “لا أعرف مضمون اتفاق أعضاء لجنة 6+6، ولكن وصولهم إلى صيغ توافقية لنقاط خلافية في حدود اختصاصهم، هو عمل وطني شجاع بكل تأكيد”.

وتابع “أجزم أنّ المجلس الرئاسي سيتعاون مع لجنة 6+6 أو المجلسين، إن طُلب منه رسميًّا، في تنفيذ كل ما يُحقِّق الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري 2023”.