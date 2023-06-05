الدبيبة لـ”جمعة والتومي”: التزموا بالمعايير وعليكم بالشفافية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر الاثنين، في اجتماع مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات، والمتعلقة بملفات الصحة والبنية التحتية والكهرباء والإفراجات وشفافية الإنفاق العام.

وقدم التومي موقفاً عاما للدبيبة، بشأن حزمة الإجراءات المُتَّبعة في الوزارة للصرف، وأهمها التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات عن عام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023 بهدف ضمان عدم ازدواجيتها مع مشروعات الأجهزة التنفيذية، والتزاما بمنشور الدبيبة بشأن ضرورة الشفافية في أدوات التنفيذ المختارة، مؤكداً في إحاطته للدبيبة استيفاء 69% من البلديات إجراءاتها بالخصوص.

وشدد الدبيبة على ضرورة الالتزام بالمعايير، والبدء بصرف مخصصات البلديات المستوفية شروطها، وضرورة عمل كافة أجهزة الدولة لدعم اللامركزية، وفق بيانه.