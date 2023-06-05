بقيمة 5 مليار دينار.. المبروك يعتمد تسوية ديون «البريقة لتسويق النفط»

اعتمد خالد المبروك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تسوية الديون الخاصة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز البالغ قيمتها الإجمالية نحو ثمانية مليارات دينار، لعشر سنوات ماضية، وذلك ضمن سلسلة من التسويات التي شرعت الوزارة في إنجازها مؤخرًا.

وقالت وزارة المالية، عبر حسابها على «فيسبوك»، إن المبروك اعتمد المحضر النهائي لحصر ومطابقة الديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز خلال الفترة من الأول من يناير 2009 وحتى 31 ديسمبر 2017.

وأكدت وزارة المالية، أن هذه التسوية تهدف إلى ضبط أوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بإجمالي مبالغ متبادلة بين عدة جهات متمثلة في شركة البريقة، وشركة الكهرباء، والنهر الصناعي وغيرها، بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليار دينار.

ولفت وزارة المالية إلى أنها تستعد لإحالة الإجراءات النهائية لهذه التسوية، لعرضها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للاعتماد النهائي، وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسوية النفط والغاز

وتابعت أن ذلك يأتي ذلك بعد مُضي أكثر من عام من العمل المكثف والمجهودات الجبارة المبذولة من الكفاءات الوطنية في وزارة المالية لاستكمال مجموعة من التسويات المهمة، التي انتهت من إنجازها في الأونة الأخيرة، مع عدد من الصناديق والأجهزة والشركات العامة.