الكوني: النساء قادرات على إحداث نقلة تنموية في الجنوب

أعرب النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه عددا من الفاعليات النسائية بالمنطقة الجنوبية عن ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة ملموسة تساهم في إعماره وتنميته بتوحيد جهودهن.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الكوني أشاد بدور المرأة الفاعل في عديد المجالات رغم الظروف التي عاشها الجنوب خلال السنوات الماضية من تدني مستوى الخدمات.

وطالب الكوني الفعاليات النسائية بالعمل على عقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف لدعم الجنوب والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات.

وأكد وفد نساء الجنوب رغبتهن العمل على ترتيب البيت الداخلي لمناطق الجنوب، وترحيبهن بمقترح عقد الملتقى النسائي الشبابي، واستعدادهن العمل على نجاحه حتى يحقق أهدافه خدمة للمرأة في الجنوب.