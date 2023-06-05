حماد يناقش مع أبو زريبة سير العمل بِالمديريات والأجهزة الأمنية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية

العنوان

ناقش رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الإثنين مع وزير الداخلية عصام أبو زريبة الملفات الإدارية المتعلقة بسير العمل بِالمُديريات وَالأجهزة الأمنية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

واستعرض حماد وأبو زريبة خلال الاجتماع بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي الصعُوبات والمشاكل وَالعراقيل التي تواجه منتسبي وموظفي وزارة الداخلية على التراب الليبي وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والخطط الأمنية التي تتبعها لحماية المواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية وأشكال الجريمة بكافة المدن الليبية.