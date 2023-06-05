| “نوفا”: الدبيبة يزور العاصمة الإيطالية روما الأربعاء المقبل

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2023/06/05 على الساعة 21:00

: قالت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يزور العاصمة الإيطالية روما يومي 7 و 8 يونيو الجاري.

وكان الدبيبة قد أعلن عن زيارته لإيطاليا من خلال التحدث بالجناح الإيطالي في معرض “ليبيا بيلد” ، أكبر معرض تجاري للإنشاءات والبناء في شمال إفريقيا ، والذي توقف من 2014 إلى 2021 إثر أحداث الحرب في ليبيا ، والذي افتتح في 22 مايو الماضي.

وفي حديث مع رومانو باروتسي ، مدير مكتب طرابلس التابع لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، قال الدبيبة “الشهر القادم سآتي إلى روما إن شاء الله”.