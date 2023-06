خلال لقائه “الدبيبة”.. “التومي” يؤكد استمرار العمل لتسليم مخصصات التنمية للبلديات

قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، إن 69% من البلديات استوفت إجراءاتها لاستلام مخصصاتها المالية للتنمية المحلية

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، لمتابعة التي اتخذتها الوزارة للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات.

بدوره أكد الدبيبة على ضرورة البدء بصرف مخصصات البلديات المستوفية لشروطها، والالتزام بمعايير الشفافية، وضرورة أن تعمل أجهزة الدولة كافة على دعم اللامركزية.

وقدم التومي عرضا بشأن التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات لعام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023.

وأشار التومي إلى أن الهدف من الخطوتين هو عدم ازدواجية المشروعات التي ستنفذها البلديات مع التي ستنفذها الأجهزة التنفيذية.

المصدر: إدارة الإعلام والاتصال الحكومي

