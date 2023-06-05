“الكوني” يشيد بدور المرأة في إعادة إعمار وتنمية جنوب ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، عدد من الفاعليات النسائية بالمنطقة الجنوبية بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني، أشاد خلال اللقاء بدور المرأة الفاعل في عديد المجالات رغم الظروف التي عاشها الجنوب خلال السنوات الماضية من تدني مستوى الخدمات.

وأكد ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة ملموسة تساهم في إعماره وتنميته بتوحيد جهودهن، وطالبهن العمل على عقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف لدعم الجنوب والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات.

فيما أثنى وفد نساء الجنوب بالدعم الذي تحظى به المرأة من قبل النائب بالمجلس الرئاسي، ولثقته في قدرتهن على تولي المناصب القيادية وتمثيلها ليبيا في الداخل والخارج.

وأكدن رغبتهن العمل على ترتيب البيت الداخلي لمناطق الجنوب، وترحيبهن بمقترح عقد الملتقى النسائي الشبابي، واستعدادهن العمل على نجاحه حتى يحقق أهدافه خدمة للمرأة في الجنوب.

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