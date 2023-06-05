اجتماع لبحث إطلاق الوثبة الثانية من التعليم الديمقراطي لبرلمان شباب ليبيا

بحثت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية بدء إطلاق “الوثبة الثانية” من التعلم الديمقراطي لبرلمان شباب ليبيا مع الهيئة العامة للمعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب اليوم الاثنين مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور، بحضور منسق عام برلمان شباب ليبيا أحمد المقطوف بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشباب.

وناقش الاجتماع بدء إطلاق الوثبة الثانية من التعلم الديمقراطي لبرلمان شباب ليبيا، والتوافق على عدة موضوعات فنية لإعلان بدء انتخابات البرلمان إلكترونياً للمرة الثانية بالتنسيق مع الهيئة العامة العامة للمعلومات وهي أول تجربة لانتخابات برلمانية إلكترونية يتم تطبيقها في ليبيا.

وستشمل الوثبة الثانية من التعلم الديمقراطي لبرلمان شباب ليبيا عدة فعاليات وورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية وإعلامية لزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية للشباب.

وأشارت وزارة الشباب إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة التعلم الديمقراطي التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في عام 2022، وتهدف إلى تعزيز الوعي والتشجيع على المشاركة السياسية للشباب في ليبيا، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية والتواصلية والحوارية.