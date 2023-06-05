ليبيا تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

شارك وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الليبية، علي العابد الرضا، رفقة سفيرة ليبيا لدى الأمم المتحدة لمياء أبوسدرة، وممثل العمال والوفد المرافق للوزير، في افتتاح أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وسيناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم الاثنين بمشاركة 187 دولة، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: “النهوض بالعدالة الاجتماعية”.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة التالية:

البند الأول: تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

البند الثاني: مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، ومسائل أخرى.

البند الثالث: المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

البند الرابع: التلمذة الصناعية

البند الخامس: مناقشة متكررة عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية «حماية العمال».

البند السادس: النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا، نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع.

البند السابع: إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية.

البند الثامن: اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

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البند التاسع: التدابير المتخذة بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.