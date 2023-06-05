“حماد” يوجه بإنشاء المركز التأهيلي لذوي الإعاقات الذهنية ببنغازي

الوطن| رصد

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلف الدكتور أسامة حماد، بالبدء بتنفيد مشروع إنشاء مركز تأهيلي تعليمي لذوي الإعاقات الذهنية، بقطعة الأرض المملوكة لجمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا الخيرية، بمنطقة الزيتون في مدينة بنغازي، وتكليف إحدى الشركات الوطنية بسرعة العمل على إنشاء المركز.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، وفدًا من شباب وفتيات جمعية بنغازي ممثلة برئيسها محمد الورفلي، حيث اطّلع حماد خلال اللقاء، على آخر مستجدات أعمال الجمعية، بالإضافة إلى مشاركاتها في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية والدوليةوالجوائز التي تحصلت عليها الجمعية في مختلف المسابقات الفنية والرياضية والإبداعية.

ومن جهته قدم القائمون على الجمعية درع العطاء لرئيس الوزراء؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في سبيل الاهتمام بهذه الفئة فضلًا عن حرصهالدائم على الرقي بالوطن والمواطن.