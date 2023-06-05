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ليبيا تشارك في اجتماع وزراء الإسكان الأفارقة في نيروبي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، رفقة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف في اجتماع وزراء الإسكان والتعمير الأفارقة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير أن اللقاء عقد على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وبينت منصة “حكومتنا” أن لقاء وزراء الإسكان والتعمير الأفارقة عقد بشاركة أكثر من 28 وزيرا وممثلا للحكومات الأفريقية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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