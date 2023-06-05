وزارة العمل ترصد مخالفات خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية والشركات في منطقة حي الأندلس

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رصدت إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل عديد المخالفات خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية والشركات في منطقة حي الأندلس.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد عدم وجود عقود عمل للعمالة الوطنية أو إقامات للعمالة الأجنبية، إضافة إلى عدم وجود لوائح تنظيمية لهذه المواقع.

وأكدت الوزارة أن المفتشون خلال الجولة، أوضحو كيفية تطبيق لوائح العمل، وتوفير بئية عمل مناسبة، خصوصا فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي في إطار التأكد من التزام مواقع العمل كافة باتّباع الإجراءات القانونية والإدارية، خصوصا فيما يتعلق بملف ازادوجية العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، واللوائح والعقود للعمالة الوطنية، وإقامات العمالة الأجنبية وتسجيلها وحصرها لدى الوزارة.