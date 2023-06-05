الكوني: أثق في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة ملموسة في إعماره وتنميته

أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه اليوم الإثنين، بعدد من الفاعليات النسائية بالمنطقة الجنوبية، بدور المرأة الفاعل في عديد المجالات، رغم الظروف التي عاشها الجنوب خلال السنوات الماضية من تدني مستوى الخدمات.

وأكد الكوني، ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة ملموسة تساهم في إعماره وتنميته بتوحيد جهودهن.

طالبهن الكوني، بالعمل على عقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف لدعم الجنوب والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات.

فيما أثنى وفد نساء الجنوب، بالدعم الذي تحظى به المرأة من قبل الكوني، ولثقته في قدرتهن على تولي المناصب القيادية وتمثيلها ليبيا في الداخل والخارج، على حد تعبير بيان المجلس الرئاسي.

وأكدن رغبتهن، في العمل على ترتيب البيت الداخلي لمناطق الجنوب، وترحيبهن بمقترح عقد الملتقى النسائي الشبابي، واستعدادهن العمل على نجاحه حتى يحقق أهدافه خدمة للمرأة في الجنوب، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.