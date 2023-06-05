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وزير المالية يعتمد التسوية الخاصة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

اعتمد وزير المالية خالد المبروك، المحضر النهائي لحصر ومطابقة الديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز خلال الفترة من 2009.01.01م وحتي 2017.12.31م .

وأكدت وزارة المالية أن التسوية تهدف إلى ضبط اوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز ، بإجمالي مبالغ متبادلة بين عدة جهات متمثلة في شركة البريقة، وشركة الكهرباء، والنهر الصناعي وغيرها، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليار دينار ليبي.

وأوضحت المالية أنها تستعد، لإحالة الإجراءات النهائية لهذه التسوية، لعرضها على مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية للاعتماد النهائي، وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والشركة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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