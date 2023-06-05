العابد يشارك في اجتماع المجموعة العربية على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي العابد، رفقة سفيرة ليبيا لدى الأمم المتحدة لمياء أبوسدرة، وممثل العمال والوفد المرافق للوزير، في افتتاح أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

ووفق بيان صادر عن الوزارة عبر فيسبوك، ستناقش فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي التي انطلقت اليوم الإثنين بمشاركة 187 دولة، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «النهوض بالعدالة الاجتماعية».