ثابت: رئيس موريتانيا ناقش معنا إقامة الدولة الفلسطينية في الجامعة العربية

أجرى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد شيخ الغزواني، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، زيارة لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وفقا لبيان المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية.

ووفقا للبيان المندوبية الليبية، كان في استقباله فور وصوله أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة العربية، ومندوب ليييا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، والمندوبين الدائمين لدى الجامعة.

والتقى الرئيس الموريتاني بعد الاجتماع، بالمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وألقى كلمة أعرب فيها عن تثمين موريتانيا لجهود الجامعة وإنجازاتها في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات.

كما شدد في كلمته، على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبادرة السلام العربية.