حماد يوصي بتوفير أدوية الأورام والقصور الكلوي بشكل عاجل

بحث رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد مع وزير الصحة عثمان عبدالجليل إشكالية توفر الأدوية الخاصة لمرضى نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) ومرضى الأورام ومرضى القصور الكلوي بشكل عاجل.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بتخصيص مبلغ مالي مستعجل لوزارة الصحة لتغطية تكاليف توفير هذه الأدوية بشكل عاجل جداً نظراً لتأخر جهاز الإمداد الطبي بطرابلس في توفيرها وللحاجة الماسة لهذه الشرائح من المرضى لهذه الأدوية.

وشدد رئيس الحكومة خلال تواصله مع وزير الصحة على ضرورة متابعة صرف الاموال المخصصة وضمان توفير هذه الادوية والمستلزمات الطارئة بشكل عاجل.

من جانبه وأكد وزير الصحة بأن الوزارة ستباشر بشكل عاجل في توفير هذه الأدوية تلبية لاحتياج المرضى.