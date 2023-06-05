وزارة الشباب تُناقش بدء إطلاق الوثبة الثانية من التعلم الديمقراطي لبرلمان الشباب

طرابلس 05 يونيو 2023 (وال)- بحثت وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور، البدء في إطلاق “الوثبة الثانية” من التعلم الديمقراطي لبرلمان شباب ليبيا.

ونوقش خلال الاجتماع الذي حضره منسق عام برلمان شباب ليبيا أحمد المقطوف، عدة موضوعات فنية لإعلان بدء انتخابات البرلمان الكترونيًا للمرة الثانية بالتنسيق مع الهيئة العامة العامة للمعلومات، وهي أول تجربة لانتخابات برلمانية الكترونية يتم تطبيقها في ليبيا.

وستشمل الوثبة الثانية من التعلم الديمقراطي لبرلمان شباب ليبيا، عدة فعّاليات ولقاءات عمل تدريبية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية وإعلامية لزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية للشباب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة التعلم الديمقراطي التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والتشجيع على المشاركة السياسية للشباب في ليبيا، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية والتواصلية والحوارية. (وال)

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