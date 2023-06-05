منظمة حقوقية تدين اعتقال الغرياني على يد اللواء طارق بن زياد

أدانت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، اعتقال الناشط ماهر حمد الغرياني، بمدينة بنغازي، على يد لواء طارق بن زياد، التابع لصدام حفتر.

وبحسب بيان صادر منظمة رصد الجرائم في ليبيا، تم اعتقال الناشط ماهر حمد الغرياني يوم 29 مايو الماضي، بعد استدعائه للتحقيق من قبل لواء طارق بن زياد.

وأشارت المنظمة الى أن الغرياني مُحتجز في مكان مجهول، قبل أن ينقطع اتصاله مع أسرته.

وأفادت المنظمة الى أن اعتقال الغرياني يأتي على خلفية توجيه انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجنة إعادة الإعمار، إثر حملة إزالة المباني والمنازل والإخلاء القسري.

وحملت المنظمة، السلطات في شرق ليبيا مسؤولية سلامة الغرياني وكافة النشطاء المختفين قسريًا، كما طالبت بالكشف عن مصيرهم وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط.