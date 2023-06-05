تسجيل صوتي مسرب لأحد ثوار فبراير حول ترويع القضاة لإستمرار حبس السنوسي

وثق تسجيل صوتي مسرب لأحد ثوار فبراير يكشف مساعيهم الحثيثة لاستمرار سجن مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي عبر إرهاب القُضاة وترويعهم .

وفي السياق، كانت محكمة استئناف طرابلس، قد أجلت جلسة النطق بالحكم على مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، في القضية رقم 630، إلى يوم 17 يوليو القادم، لعدم جلبه للجلسة للمرة الرابعة على التوالي.

ومن المُقرر في الجلسة القادمة، جلب عبدالله السنوسي، واللواء منصور ضو، القيادي بالنظام السابق، وإعلان باقي المتهمين.