الدبيبة يزور روما يومي الأربعاء والخميس المقبلين

يزور عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العاصمة الإيطالية، روما يومي 7 و 8 يونيو الجاري، حسبما ذكرت مصادر ليبية لـ«وكالة نوفا» الإيطالية للأنباء.

وكان الدبيبة قد أعلن عن زيارته لإيطاليا من خلال التحدث بالجناح الإيطالي في معرض “ليبيا بيلد” ، أكبر معرض تجاري للإنشاءات والبناء في شمال إفريقيا، والذي توقف من 2014 إلى 2021 إثر أحداث الحرب في ليبيا، والذي افتتح في 22 مايو الماضي.

وفي حديث مع رومانو باروتسي، مدير مكتب طرابلس التابع لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، قال الدبيبة:” الشهر القادم سآتي إلى روما إن شاء الله”.