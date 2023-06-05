عواصف رعدية وأمطار غزيرة محملة بالتبروري.. تعرف على طقس الغد وتحذيرات هامة

توقع تقارير متخصصة بالطقس، أن تشهد الاجواء في ليبيا يوم غدا الثلاثاء فرص لهطول امطار غزيرة محملة بالتبروري وعواصف رعدية في مناطق واسعة بالبلاد.

وبحسب تقرير للمركز الوطني للارصاد فإن فرصة تساقط الامطار الجيدة المصحوبة بخلايا رعدية تكون أفضل يوم الغد الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي خاصةً الساحلية منها مع تغير الرياح من القطاع الشمالي وانخفاض في درجات الحرارة, وتستقر الأجواء تدريجياً من يوم الأربعاء على المناطق الغربية ومن يوم الخميس على المناطق الشرقية.

وفي تقرير لخبراء ارصاد أوضح أن طقس ليبيا غداً يتوقع تشكل عواصف رعدية على امتداد الساحل من رأس جدير الى مصراتة قد تتوغل للمناطق الداخلية والجبل الغربي، مشيراً إلى الامطار قد تكون غزيرة مع تساقط للبرد “التبروري” بأحجام مختلفة.

وحذر التقرير من غرق الشوارع والاماكن المنخفضة، كما حذر من تساقط البرد بأحجام مختلقة.

وفيما يخص طقس مناطق الجنوب والشمال الشرقي، تكون الاوضاع شبه مستقرة في الشمال الشرقي مع ارتفاع في الحرارة، فيما يكون طقس مناطق الجنوب الشرقي قد تتشكل سحب رعدية ناحية الكفرة وتازربو مع امطار متفرقة.

وأشار التقرير إلى أن المراصد الجوية الدولية تشير إلى أن المناطق الساحلية والدواخل ستشهد من شرق الجبل امطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية،

يشار إلى أن الطقس متقلب هذه الايام على أغلب مناطق ليبيا مع رياح شرقية نشطة السرعة مما تسبب فى إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية على بعض المناطق.