شنيب تبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه المعلمات بقطاع التعليم

التقت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب “انتصار شنيب” مع عدد من المعلمات اللاتي قمن صباح اليوم الإثنين بوقفة أمام مقر مجلس النواب للمطالبة بحقوقهن لتضررهن من عدم تطبيق قانون رقم (04) لعام 2018.م ،

وبحسب تصريح صادر عن المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، تم خلال اللقاء مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه المعلمات، وكل من يعمل في قطاع التعليم جراء عدم تطبيق هذا القانون.