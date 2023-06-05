شنيب تبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه المعلمات بقطاع التعليم

التقت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب “انتصار شنيب” مع عدد من المعلمات اللاتي قمن صباح اليوم الإثنين بوقفة أمام مقر مجلس النواب للمطالبة بحقوقهن لتضررهن من عدم تطبيق قانون رقم (04) لعام 2018.م ،
وبحسب تصريح صادر عن المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، تم خلال اللقاء مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه المعلمات، وكل من يعمل في قطاع التعليم جراء عدم تطبيق هذا القانون.
كما التقت “شنيب ” بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي مع عدد من الإعلاميين من فريق مبادرة السلام ،
وجاء اللقاء لمناقشة دور الإعلام في تعزيز المصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية والعنف، والوصول إلى خطاب اعلامي يُعزز القيم الوطنية ويساهم في تحقيق استقرار البلاد.
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