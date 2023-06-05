باللحظات الأخيرة.. جهاز دعم المديريات يقبض على شخص حاول انهـاء حيـاة والدته

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الاثنين عن القبض على شخص باللحظات الأخيرة قبيل محاولته بقـ.ـتل والدته .

وبناء على بلاغ مقدم من مواطنة ليبية حول قيام أخيها بمحاولة قتل والدته شنقاً .

وإنطلقت على الفور ، قوة تابعة لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق برفقتها ، لتتمكن من القبض عليه في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ جرمه.

وبعد التحقيقات التي أجريت مع المقبوض عليه ، تبين بأنه من متعاطي حبوب الهلوسة ، كما انه من مروجيها في السوق السوداء .

وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ، و سيتم إحالته للنيابة العامة ، وفق الإختصاص .