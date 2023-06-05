مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة: سجلنا 29 إصابة بلدغات العقارب في يوم واحد

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة محمد أبوشليف إن عدد حالات الاصابة بلدغات العقارب التي وصلت خلال يوم واحد 29 حالة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أشار فيها، إلى أن الإصابات تتوزع بين 13 حالة من الأطفال ومن الرجال 9 حالات و7 حالات من النساء.

ولفت إلى أنه تم اعطاء العلاج لجميع الحالات وأغلبهم غادروا المستشفى، مع توفر اللقاح المضاد للدغات العقارب.

ومن جانبه كشف الناطق باسم المجلس البلدي الكفرة عبدالله سليمان، عن تفاصيل إصابة 40 حالة بلدغات العقارب بالبلدية في يوم واحد، مرجعا سبب الخروج المكثف للعقارب بشكل مفاجئ لارتفاع درجات الحرارة لاسيما مع انقطاع التي داخل المنازل لأكثر من 4 أيام، موضحا استقرار الوضع الصحي لجميع الحالات وتواجد الأمصال بكثرة.

وقال سليمان في تصريحات صحفية اعتبر أن إصابة 40 حالة بلدغة العقارب في يوم واحد أمراً خطيراً يتوجب الحذر، مؤكدًا أنه لا توجد وفيات نتيجة لدغات العقارب ،حيث تمت السيطرة على الإصابات وحالتهم جميعًا مستقرة.

كما حذر من تكرار انقطاع التيار الكهربائي ما قد بتسبب في خروج العقارب مرة أخرى بهذه الكثرة وتزايد حالات الإصابة بلدغات العقارب.