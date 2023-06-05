بالصور.. القبض على مروج للمخـدرات عقب إستدراجه من قبل أعضاء التحريات في بنغازي

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن القبض على مروج لمادة الحشيش المخدرة عن طريق الهاتف وبحوزته ستة قطع كبيرة من مادة الحشيش 6(قوزة).

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص يقوم بترويج مادة الحشيش المخدرة عن طريق الإتصال بالهاتف وليس له مكان ثابت يتواجد به .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم المُكلف عقيد أمين الفيتوري تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص سالف الذكر .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى بعض الأماكن التي قام بتوزيع مادة الحشيش المخدرة وتم إستدراجه عن طريق أعضاء التحريات والقبض عليه على متن مركبة آلية نوع سامسونق بطريق البحر الصابري وضبط بحوزته 6قطع كبيرة من مادة الحشيش وكذلك عدد 5قطع بحجم أصبع اليد من مادة الحشيش ومبلغ مالي .

وتم الإنتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.أ من مواليد 1991وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.