تأجيل الإعلان عن الوثيقة النهائية لقوانين الانتخابات في ليبيا

قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب أبو صلاح شلبي، أن القوانين الانتخابية وقعت ولا رغبة لأعضاء اللجنة تعديل أي مواد بالقوانين الانتخابية.

وأشار شلبي، الى أنه تم تأجيل الإعلان عن الوثيقة النهائية لقوانين الانتخابات في بوزنيقة ليوم الغد الثلاثاء .

وأضاف شلبي، في تصريحات صحفية الى أنه لا يوجد ضغط لتعديل نصوص الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة، وما نشرته بعض وسائل الإعلام عن حدوث ضغط غير صحيح.

وتابع شلبي، قائلًا أن بعض وسائل الإعلام خلطت في موعد إعلان التوقيع على مخرجات اللجنة، إذ لم يقل أحد إن التوقيع سيكون اليوم الاثنين.

وأشار الى أن يوم الاثنين كان يوم وصول عقيلة والمشري، والأمر يتعلق بالسلطات المغربية إذ هي من تحدد مواعيد وصول الضيوف.

وقال شلبي، ان الضيوف الذين سيشاركون هم سفراء بعض الدول، ولا أعلم إن كانت البعثة الأممية ستشارك أو لا.