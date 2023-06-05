شلبي: لا يوجد ضغط لتعديل نصوص الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة

أكد عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب “أبو صلاح شلبي” أن، القوانين الانتخابية وقعت ولا رغبة لأعضاء اللجنة تعديل أي مواد بالقوانين الانتخابية.

وأشار “شلبي” في تصريحات صحفية إلى أنه، تم تأجيل الإعلان عن الوثيقة النهائية لقوانين الانتخابات في بوزنيقة ليوم الغد الثلاثاء

وأكد أنه، لا يوجد ضغط لتعديل نصوص الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة، وما نشرته بعض وسائل الإعلام عن حدوث ضغط غير صحيح.

وألمح إلى أنه، خلطت بعض وسائل الإعلام في موعد إعلان التوقيع على مخرجات اللجنة، إذ لم يقل أحد إن التوقيع سيكون اليوم الاثنين.

وذكر أنه يوم الاثنين كان يوم وصول عقيلة والمشري، مشيرا إلى أن، الأمر يتعلق بالسلطات المغربية إذ هي من تحدد مواعيد وصول الضيوف.