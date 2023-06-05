توريد معدات جديدة لمحطتي الخمس وجنوب طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وصول معدات كهربائية جديدة خاصة بمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

واستقبل مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري أمس الأحد شحنة معدات وقطع غيار كهربائية لصالح المحطتين، في إطار اسـتكمال أعـمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حاليًا.

وأوضحت الشركة أن الشحنة جرى نقل جزءٍ منها إلى مخازن الشركة لاستلامها من دائرة الفحص والاستلام التابعة لإدارة المخازن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشارت الشركة إلى أن الشحنة تأتي في إطار الجهود المتواصلة من الشركة لدعم الشبكة الكهربائية وتسريع وتيرة العمل لاستكمال أعمال العمرات في الزمن المحدد للمساهمة في الذروة الصيفية دعمًا للشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرارها.