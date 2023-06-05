| المنقوش تناقش مع شكشك خطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق

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2023/06/05 على الساعة 21:56

: ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج، وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ لبحث بعض الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة، بحضور عدداً من مستشاري الوزارة والديوان، لمناقشة نتائج تقييم أداء بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، وفق بيان لوزارة الخارجية عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وأضاف البيان أن المنقوش وشكشك ناقشا أيضا، ملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة والعملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية.

وأكدت المنقوش، خلال اجتماعها مع شكشك، “حرص الوزارة على الأخذ بملاحظات الديوان ومعالجتها بما يتوافق مع القانون والأعراف الدبلوماسية والدولية”، وفق ما نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته على “فيسبوك”.

وأشار ديوان المحاسبة إلي أن المشري والمنقوش استعرضا خلال اللقاء، ملاحظات الديوان حول عمل وزارة الخارجية ومناقشة سبل معالجتها وفق التوصيات التي توصلت إليها فرق الفحص والمراجعة، وتناول اللقاء على وجه الخصوص ملف القضايا الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية، وإمكانية الاستفادة من ملاحظات الديوان حول الملفات ذات العلاقة بها، لضمان عدم ضياع حق الجانب الليبي.

كما تناول اللقاء تنظيم العلاقة بين المكاتب الصحية بالسفارات الليبية بالخارج، ومزودي الخدمات الصحية والعلاجية، بما يكفل حل المختنقات التي تواجه المرضى، وضمان انسياب التدفقات النقدية المتعلقة بالعلاج، وتخفيف معاناة المرضى والحد من تعثر عمليات العلاج بالخارج.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم، مؤكدًا أن القضايا التي تمت مناقشتها مع المنقوش بشأن عمل وزارة الخارجية هي محل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل الديوان.

كما أكدت المنقوش من جانبها حرص الوزارة على الأخذ بملاحظات الديوان، ومعالجتها بما يتوافق مع القانون والأعراف الدبلوماسية والدولية، وأن الوزارة بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات بما يضمن حلحلة الملفات التي تم مناقشتها، ومن أهمها تسهيل استكمال حالات العلاج بالخارج.