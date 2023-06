“المنقوش” و”شكشك” يبحثان تنظيم عمل السفارات وترشيد الإنفاق

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ملف ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، إن المنقوش وشكشك تطرقا إلى ملف تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج، وملف الملاك للسفارات والبعثات بالخارج.

ووفق المكتب الإعلامي للوزارة فقد ناقش شكشك والمنقوش الحلول المناسبة والعملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية.

وفي تقريره الأخير عن مصروفات الحكومة لعام 2021, تحدث الديوان عن بلوغ مخصصات السفارات الليبية في الخارج 1.1 مليار دينار ليبي.

وتحدث التقرير عن إيفاد أكثر من موظف إلى الخارج لشغل الوظيفة ذاتها بالسفارة ذاتها، وأن عدد المراقبين الماليين في الخارج ارتفع إلى 122 مراقباً بإجمالي مرتبات فاقت 44 مليون دينار.

وأشار التقرير الذي صدر في سبتمبر عام 2022, إلى صرف مرتبات لأشخاص بقيمة أكثر من مرتباتهم الفعلية ولأشخاص انتهت علاقتهم بالوزارة ولآخرين غير مدرجين في منظومة المرتبات وصرف علاوة سفر لأشخاص ليس لهم علاقة بالخارجية.

المصدر: وزارة الخارجية + قناة ليبيا الأحرار

