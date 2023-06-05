ليبيا.. “دبيبة” يتابع إجراءات وزارة الحكم المحلي لبدء صرف مخصصات التنمية للبلديات

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، اجتماع مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن جاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات.

وأضاف المكتب الإعلامي إن التومي، قدم خلال الاجتماع موقفاً عاماً لرئيس الوزراء، بشأن حزمة الإجراءات المتبعة في الوزارة للصرف، وأهمها التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات عن عام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023 بهدف ضمان عدم ازدواجيتها مع مشروعات الأجهزة التنفيذية، والتزاما بمنشور رئيس الوزراء بشأن ضرورة الشفافية في أدوات التنفيذ المختارة، مؤكداً في إحاطته للدبيبة استيفاء 69% من البلديات إجراءاتها بالخصوص.

وشدد دبيبة، على ضرورة الالتزام بالمعايير، والبدء بصرف مخصصات البلديات المستوفية شروطها، وضرورة عمل كافة أجهزة الدولة لدعم اللامركزية.

Trending محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية