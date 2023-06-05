النائب العام يبحث ملف الانتهاكات الجسيمة بحق مواطني الزاوية مع آمر المنطقة العسكرية

الوطن|رصد

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور يوم أمس، اجتماعًا مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، و بحضور بعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية، والدفاع؛لمباحثة سبل تعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية، وملاحقة مرتكبيها في أوقات تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية.

و تناول الاجتماع، تدليلات على ما أجرته سلطة التحقيق من إجراءات والنتائج المترتبة عنها، ولغاية الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم،وإنفاذ القانون في مواجهة مرتكبي الجرائم الغائبين عن الإجراءات.

وقرر المجتمعون في ختام الاجتماع إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق، بمراعاة مخطط عملي تتخذ إجراءاته وفق جدولزمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.