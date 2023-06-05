بوالخطابية: أزلنا عدداً من المقار والمباني المستخدمة في الهجرة غير الشرعية

أكد عميد بلدية طبرق “فرج بوالخطابية”، أن الحملة الأمنية التي انطلقت في البلدية تمضي بخطى ثابتة.

وأضاف “بوالخطابية” في تصريحات صحفية قائلا: أزلنا عدداً من المقار والمباني المستخدمة في الهجرة غير الشرعية.

وتابع: أزلنا الكثير من العشوائيات التي بنيت في أراضي وحدائق مخصصة للدولة.

وأكد عميد بلدية طبرق” أن، هناك تعاون من المواطنين وترحيب كبير بالحملة الأمنية باعتبارها في صالح المدينة.