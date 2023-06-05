النهر الصناعي يستأنف عملية ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان

الوطن – رصد

أعلن جهاز النهر الصناعي بمدينة غريان شمال غربي ليبيا، اليوم الإثنين، استئناف عملية ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان، بعد توقفها بسبب خلل بالشبكة الكهربائية.

وأكد الجهاز في تصريحات صحفية أنه تم استئناف عملية ضخ المياه لتعبئة الخزان الرئيسي أبوزيان، على أن يتم فتح الصمام الرئيسي لشبكة الداخلية تزامنا مع تعبئة الخزان وتواصل ضخ المياه.

وأشار الجهاز إلى أن تعبئة خزان أبوزيان تستغرق عدة أيام، وذلك بعدما تعرض ﻤﻮﻗﻊ ترهونة لخلل كهربائي نتج عنه توقف الضخ لمدة يومين، وقفل صمام الشبكة الداخلية للمدن.