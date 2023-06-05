البركي: هل الأهم الإطار القانوني أم توفر البيئة المناسبة للانتخابات؟

اعتبر المرشح الرئاسي ووكيل وزارة التعليم السابق عبد الرحيم البركي، أن الانتخابات الليبية لا يتنازع عليها الشعب الليبي، ولكن المعضلة تكمن في كيفية صناعة الانتخابات وفق الإرادة الشعبية.

وقال البركي، عبر حسابه على “تويتر”:” ويبقى السؤال مطروحاً، هل الأولى والأهم الإطار القانوني المنظم للانتخابات أم توفر البيئة المناسبة أمنياً وقانونياً وثقافياً وتصالحياً؟”.

وأكد البركي، أن الحاجة للانتخابات لا تنازع عليها من قبل جموع الشعب فقط”، متابعا:” لنكن واقعيين فإن الأمر ليس كما نطمح، بل كيف نفلح في صناعته وفق ما نملك من إرادة؟”