| الكوني يلتقي فاعليات نسائية من المنطقة الجنوبية

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2023/06/05 على الساعة 19:19

: التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الاثنين، عددا من الفاعليات النسائية بالمنطقة الجنوبية، مشيدا بـ”دور المرأة الفاعل في عديد المجالات، رغم الظروف التي عاشها الجنوب خلال السنوات الماضية من تدني مستوى الخدمات”.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أكد الكوني ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة ملموسة تساهم في إعماره وتنميته بتوحيد جهودهن، وطالبهن العمل على عقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف لدعم الجنوب والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات”.

وحسب ذات المصدر، “أثنى وفد نساء الجنوب بالدعم الذي تحظى به المرأة من قبل السيد النائب، ولثقته في قدرتهن على تولي المناصب القيادية وتمثيلها ليبيا في الداخل والخارج” كما “أكدن رغبتهن العمل على ترتيب البيت الداخلي لمناطق الجنوب، وترحيبهن بمقترح عقد الملتقى النسائي الشبابي، واستعدادهن العمل على نجاحه حتى يحقق أهدافه خدمة للمرأة في الجنوب”.



